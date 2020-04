22 aprile Giornata della Terra: cos’è, immagini per Whatsapp e per i bambini

22 aprile Giornata della Terra: cos’è, immagini da condividere su Whatsapp e con i bambini. La Giornata della Terra (in inglese: Earth Day) è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra, il 22 aprile. Le nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera.

La celebrazione vuole coinvolgere più nazioni possibili e oggi prendono parte 193 paesi. Nel 1969, in una conferenza dell’Unesco a San Francisco, l’attivista per la pace John McConnell ha proposto una giornata per onorare la Terra e il concetto di pace, per prima essere celebrata il 21 marzo 1970, il primo giorno di primavera nell’emisfero settentrionale. Questa giornata di equilibrio della natura è stata poi sancita in una proclamazione scritta da McConnell e firmata dal Segretario generale delle Nazioni Unite U Thant.

Giornata della Terra, 22 aprile: cos’è, immagini

Giornata della Terra, 22 aprile: cos’è, immagini. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Come movimento universitario, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta. Tra queste: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas naturali).

Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell’uomo. Queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.

Numerose comunità celebrano la Settimana della Terra, un’intera settimana di attività incentrate sulle problematiche ambientali che il mondo deve affrontare.

Il progetto di Treedom

In occasione della Giornata della terra del 22 aprile, sono tante le iniziative e le campagne in programma. Tra queste il progetto portato avanti da Treedom. La piattaforma web permette di piantare un albero a distanza e di seguire online il percorso di crescita. L’obiettivo della campagna, secondo quanto si legge sul portale di Treedom, è dare vita a una grande foresta grazie al contributo di quante più persone possibili. L’idea alla base dell’iniziativa è che “ogni cambiamento è fatto di singole azioni”. Già dal 15 aprile è onilne il video prodotto da Treedom per promuovere la campagna e ogni mille visualizzazioni l’organizzazione pianterà un albero.

Immagini sulla giornata della terra 22 aprile