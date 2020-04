Coronavirus, la cura Ascierto funziona anche al Nord: il 77 % dei pazienti di Brescia migliora

Agli Spedali Civili Brescia la cura-Ascierto contro il coronavirus funziona. Il 77 % dei malati trattati con il farmaco anti-artrite Tocilizumab sono migliorati e sono in via di guarigione. Le loro condizioni respiratorie si sono ottimizzate. A renderlo noto in uno studio i ricercatori dell’Università di Brescia.

A Brescia la cura Ascierto funziona: il 77 % dei pazienti migliora

Si tratta, al momento, della serie più ampia al mondo di pazienti trattati con Tocilizumab. Essa fa seguito ai risultati incoraggianti ottenuti in 20 pazienti in Cina e nei primi due pazienti italiani trattati all’Ospedale Cotugno di Napoli.

I risultati dello studio condotto a Brescia appariranno a luglio sulla prestigiosa rivista Autoimmunity Reviews. Lo studio, spiega l’Università, «mostra che la polmonite Covid-19 con sindrome da distress respiratorio acuto è caratterizzata da una sindrome iperinfiammatoria e sostiene l’ipotesi che la risposta al Tocilizumab si associ ad un significativo miglioramento clinico».

La sperimentazione con il tocilizumab continua però anche su altri fronti e potrebbe diventare una delle terapie ufficiali nella lotta al coronavirus. Anche l’Agenzia italiana del farmaco infatti ha avviato uno studio sul tocilizumab, su 330 pazienti, che è al momento in corso.