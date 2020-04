Porta a Porta, questa sera confronto tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca in diretta streaming e in tv Rai 1

Martedì 21 aprile, alle 23.50 su Rai1, i presidenti della regione Lombardia Attilio Fontana e della Campania Vincenzo De Luca si confronteranno a “Porta a Porta” intervistati da Bruno Vespa. Lo “scontro” tra i due governatori dopo la decisione di Fontana di voler rimuovere le restrizioni ai lombardi e la replica di De Luca di voler chiudere i confini della Campania.

Leggi anche >> Fontana contro De Luca: “Noi non chiuderemo le porte”

L’esponente leghista ha ricordato che molti concittadini campani si recano in Lombardia per farsi curare e Salvini ha aggiunto che la sanità campana non è all’altezza. I due politici saranno in collegamento dalle rispettive regioni.