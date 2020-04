Oggi è il compleanno della Regina Elisabetta, la”Queen”, ma quanti anni ha la regina Elisabetta?

Oggi 21 aprile è il compleanno della Regina Elisabetta e in tanti si chiedono la sua età. E’ la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Figlia maggiore del Duca di York, che in seguito diventerà re con il nome di Giorgio VI, e di sua moglie Elisabetta, prima Duchessa di York e poi regina consorte, divenne erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VIII.

Regina Elisabetta età

La Sovrana si conferma “Madre della patria” e secondo gli esperti ormai resterà sul trono fino alla fine. E’ nata il 21 aprile del 1926. Oggi, nel 2020, festeggia 94 anni. Elisabetta per questo compleanno ha rinunciato al tradizionale saluto a colpi di cannone per il suo compleanno. E’ la prima volta che accade durante il suo regno che dura ormai da 68 anni.

La pratica del saluto a colpi di cannone con proiettili a salve viene generalmente usata dalla famiglia reale britannica per celebrare eventi speciali come appunto i compleanni e gli anniversari. La regina, probabilmente, invece, farà ricorso alla tecnologia per ricevere gli auguri dai parenti più cari. Forse una videochiamata ai figli e ai nipoti al posto della tradizionale festa di famiglia.

Alla vigilia del compleanno della moglie, ieri, dopo tanto tempo è tornato a parlare il duca di Edimburgo, 99 anni a giugno. Filippo ha diffuso un raro messaggio pubblico in piena emergenza Covid-19 per elogiare gli operatori della sanità e di tutti i servizi chiave del Regno Unito. “Voglio rendere omaggio – ha scritto il duca di Edimburgo – al lavoro vitale e urgente svolto da molti per contrastare l’epidemia, nella professione medica e scientifica, nella ricerca e nelle istituzioni dell’università. A nome di chi è chiamato a restare a casa al sicuro, voglio ringraziare tutti i lavoratori dei servizi chiave che assicurano l’attività delle infrastrutture necessarie alla nostra vita”.

L’isolamento della regina Elisabetta

Per la Regina Elisabetta non è un momento semplice: lei si è rifugiata insieme al marito Filippo di 99 anni nel Castello di Windsor, insieme a due domestici fidati e alla sua sarta Angela Kelly ed è da lì che ha parlato alla Nazione qualche settimana fa, ed è sempre da lì che continua a osservare la situazione, mentre tutti i sudditi prendono ormai coscienza di una cosa: lei non abdicherà. La Regina resterà sul trono fino alla fine dei suoi giorni e questa, oltre a essere ormai quasi una certezza, è anche l’unica soluzione possibile.