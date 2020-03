Il principe Filippo è morto a causa del coronavirus? Sembrerebbe circolare in queste ore in rete l’ennesima bufala sul Coronavirus. Secondo le fonti ufficiali la notizia è assolutamente falsa. Il duca di Scozia starebbe e in isolamento in via preventiva già da tempo nella sua residenza di Sandringham, il castello di Windsor, insieme alla regale consorte. I tabloid britannici, invece, sono convinti del contrario.

La cosa certa è che il terribile Covid-19 è giunto anche a Buckingham Palace e dopo aver colpito, questa volta ufficialmente, il principe Carlo, si teme anche per altri reali, a cominciare dal figlio William, che avrebbe già manifestato i primi sintomi.

Le voci sul Principe Filippo

I rumors che danno il 98enne Principe Filippo per morto sono state fortemente alimentate in questi giorni, a causa delle cattive notizie che hanno investito Buckingham Palace nelle ultime ore. In particolare quella riguardante la positività del Principe Carlo al test del Coronavirus, il quale si trova attualmente in isolamento insieme a Camilla. Questa notizia ha trovato terreno fertile nei precedenti di salute del Principe Filippo, che lo scorso inverno è stato costretto ad una lunga degenza dovuta ad un’importante sindrome influenzale.