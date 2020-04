Oroscopo Paolo Fox 21 aprile: le previsioni per domani per tutti i segni

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. A breve sarà il momento del Toro. Bene l’amore per il Leone. Buon recupero per il Sagittario e il Capricorno. I Pesci hanno conflitti di coppia, l’Acquario, invece, fa i conti con un blocco interiore. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 21 aprile.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile: le previsioni segno per segno

Oroscopo Ariete

Ottime stelle per l’amore e le relazioni. Le amicizie con Toro e Capricorno sono speciali e potrebbero diventare qualcosa di più. Nel lavoro non tutto è perfetto, ma ci sono continui miglioramenti. La tua giornata sarà molto gradevole. Una nuova fase più positiva inizierà dopo un inizio molto difficile della settimana. I progetti che stavano aspettando da alcuni giorni ricominceranno.

Oroscopo Toro

Giornata piena, attenzione a non fare troppo e a stancarti. Bene l’amore, si può pensare anche ad un figlio. Nel lavoro bene gli incontri. Questi ultimi giorni ti hanno fatto arrabbiare, forse a causa del comportamento inappropriato di qualcuno. Alcuni stanno affrontando un periodo in cui molte aree della vita sono dannose.

Oroscopo Gemelli

In amore c’è un bel recupero, ma devi fare attenzione a non arrabbiarti per sciocchezze. Miglioramenti nel lavoro, è il momento perfetto per avanzare delle richieste. Stai attento con il tuo partner. Puoi rimanere coinvolto in provocazioni e battute e lui può reagire male. Presta attenzione perché non puoi ancora essere sicuro di come ti senti.

Oroscopo Cancro

In amore ci vogliono calma e attenzione. Non bisogna alimentare polemiche inutili. Sono parecchi i dubbi se stai vivendo più di una relazione. Avrai una bellissima luna, sarà una giornata più tranquilla per te. Hai avuto molte discussioni in famiglia nelle ultime due settimane ed è stato un weekend molto stancante.

Oroscopo Leone

Bene l’amore: Venere e Luna sono positivi. Qualche problema sul lavoro, cerca di seguire l’istinto. Sarà un eccellente giorno di recupero per chi proviene da giorni molto difficili. Mostri un pizzico di frustrazione, forse anche il partner non fornisce la sicurezza necessaria.

Oroscopo Vergine

Oggi ti senti un po’ meglio. In amore bisogna fare attenzione e cercare di superare gli ostacoli. Non è il momento giusto per fare progetti a lungo termine. Hai avuto una settimana stancante, ma è ancora un bel cielo. Sebbene il periodo sia complicato, sarai in grado di usare l’ingegnosità naturale per superare le difficoltà esistenti.

Oroscopo Bilancia

Giornata con la Luna opposta e le stelle favorevoli, evita inutili discussioni. Possibili ritardi. Potrebbe esserci qualche problema economico, gli ultimi anni sono stati difficili. Ora hai più serenità. Sarà una giornata neutrale per te senza fallimenti e battute d’arresto. Se rinvii alcuni progetti, probabilmente avrai successo e li realizzerai la prossima estate.

Oroscopo Scorpione

In amore è il momento di fare il primo passo, non aspettare oltre domenica! Nel lavoro si possono trovare degli accordi. Giorno ideale per riposare dopo qualche giorno in cui sei stato molto nervoso. Marte e Saturno possono causare problemi con la casa. Stai pensando a un trasferimento.

Oroscopo Sagittario

C’è un recupero generale: ti senti meglio. Per quanto riguarda l’amore, le prossime due settimane sono positive. Nel lavoro non devi mollare. Hai la Luna a favore. Ti senti più energico rispetto ai giorni scorsi. Inoltre hai Marte e Mercurio dalla tua parte: buone opportunità lavorative potrebbero bussare alla tua porta. Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di non bloccarti per via delle restrizioni attuali, ma di continuare a progettare nuove idee.

Oroscopo Capricorno

Giornata che porta stanchezza. In amore dubbi e incertezze, bisogna fare attenzione perché ti innervosisci facilmente. Positività nel lavoro, i dubbi spariscono con il passare del tempo. Tu hai la capacità di fare programmi a lunga distanza e adesso questa caratteristica è un gran vantaggio. È probabile che tu stia già lavorando su progetti in previsione della prossima estate. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox a partire da fine giugno avrai risolto molte situazioni difficili. Sorridi, perché, passo dopo passo, riacquisti sicurezza!

Oroscopo Acquario

Bene l’amore grazie alla Luna favorevole. Qualche rapporto, magari di amicizia o di lavoro, potrebbe essere a rischio o soggetto a forte revisione. Momento di scelte. Non riesci ancora a trovare le soluzioni che riguardano il lavoro e le finanze. Non è tanto colpa delle situazione attuale, ma piuttosto di un tuo blocco interiore che ti trascini dall’anno scorso. Secondo l’astrologo Paolo Fox molti Acquario ora sono in contrasto con gli altri oppure hanno dovuto fare un passo indietro nelle loro decisioni.

Oroscopo Pesci

Oggi ti senti un po’ meglio. In amore c’è qualcosa da fare o da dire. Ma la parole di domani è prudenza. Sul lavoro e nello studio devi stare attento, valuta bene le proposte prima di decidere cosa fare. La prudenza è da usare specie se hai avuto alcune controversie con il partner. Hai bisogno di quella intesa di coppia che ora non trovi nella relazione. La persona che ami in questo momento è molto incerta oppure lontana.