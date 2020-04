In Campania questa settimana per la prima volta calano i positivi: più guariti che contagiati

Coronavirus in Campania. Il punto di questa settimana. Per la prima volta da domenica scorsa a oggi, 19 aprile, i positivi attivi di Coronavirus in Campania scendono. Infatti al momento contagiati dal virus nella nostra regione sono 3022 contro i 3057 di una settimana fa.

Insomma oltre al calo dell’incremento dei contagi totali arrivati a 4029 (l’altro ieri 37 e ieri 41 in totale da domenica scorsa 389) abbiamo anche una riduzione degli attivi ovvero di quelli che oggi lottano con il virus.

Costatiamo purtroppo sempre questa settimana 62 morti in Campania e per fortuna 398 guariti. Bollettino Coronavirus Campania 18 aprile L’Unità di Crisi della Regione ha diramato il bollettino serale di ieri, 18 aprile. Nelle ultime 24 ore si registrano 41 positivi. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 806 tamponi di cui 22 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 821 tamponi di cui 4 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 157 tamponi, nessuno dei quali positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 124 tamponi di cui 3 positivi

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 149 tamponi di cui nessuno positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 74 tamponi di cui 2 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 67 tamponi di cui nessuno positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 517 tamponi di cui 8 positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 64 tamponi, di cui 1 positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi, nessuno positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 35 tamponi di cui 1 positivo.