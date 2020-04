Milano. Uccide la moglie con un colpo di fucile poi chiama i carabinieri: “Sono stato io”

Poche parole pronunciate con lucidità “Ho ucciso mia moglie”. Ha confessato subito l’uomo che nella notte ha sparato un colpo di di fucile la donna. L’omicidio ad Albignano, frazione di Trucazzano, in provincia di Milano. L’uomo 47 anni con precedenti penali, aveva registrato l’arma regolarmente.

Milano: uccide la moglie poi chiama i carabinieri

Ad ascoltare la confessione i militari della caserma di Cassano d’Adda. I Carabinieri sono andati nel loro appartamento e hanno trovato la donna anche lei di 47 anni sul letto. Poco distante l’arma del delitto. Per lei dopo i soccorsi del 118 non c’è stato nulla da fare. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe detto che il movente era per motivi ‘passionali’, ma le indagini sono ancora in corso. I due erano legati sentimentalmente da circa 9 anni.