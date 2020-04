La sindaca di Riccione contro De Luca: “La Campania chiude? Vi accogliamo noi”

“Se la Campania vi vuole chiusi, tutta la Romagna e Riccione in particolare, vi aspetta a braccia aperte. Visto anche le indicazioni che arrivano dal Governo di una Fase 2, allo studio della task force dei tecnici, per riaperture differenziate per macroaree”. Si rivolge così ai cittadini emiliani, lombardi e veneti, la sindaca di Riccione, Renata Tosi, alla luce delle parole del presidente della Campania, Vincenzo De Luca che si è detto pronto a chiudere i confini della sua terra in caso di corse in avanti sulla riapertura delle attività da parte delle regioni dove il contagio da coronavirus è risultato più diffuso.

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca si è detto pronto a chiudere i confini della Campania. C’è “chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità», ha detto. «Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte – ha aggiunto -, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni”.

Sindaca di Riccione contro De Luca

“Niente di più sbagliato da tutti i punti di vista, economico, istituzionale e soprattutto umano – osserva in una nota la sindaca di Riccione -. Sono sicura che la Romagna e Riccione in testa siano capaci di solidarietà nei confronti di connazionali come i lombardi, i veneti e gli emiliani che hanno subito così duramente l’epidemia, ai quali mai e poi mai sbarreremmo i confini. Noi – conclude – siamo solidali nei confronti di chi per anni ci ha scelto e privilegiato come meta turistica preferita. Non li lasciamo certo soli nel momento del bisogno”.

L’arrivo di numerosi cittadini dal Nord verso la Campania e altre regioni del Sud nelle prime settimane di emergenze ha fatto sì che i casi aumentassero nella regione guidata da De Luca ma anche nel resto del Mezzogiorno. Da qui la decisione di chiudere i confini nel caso in cui dovesse esserci una riapertura del Paese a stretto giro. “Noi abbiamo salvato la Campania, assumendo decisioni due settimane prima del Governo nazionale». Queste le parole del presidente della Giunta regionale della Campania. «Lo abbiamo fatto con scelte rigorose – ha detto – ma anche con la responsabilità dei cittadini» sottolineando che il rischio era legato alla densità abitativa, soprattutto in alcune aree. «Non stiamo di fronte a problemi banali, ma seri – ha concluso – che vanno affrontate con tutto il rigore necessario”.