Coronavirus, 36enne partorisce durante il coma: il primo abbraccio dopo due settimane

Ha stretto tra la sue braccia il figlio per la prima volta 12 giorni dopo averlo dato alla luce. E’ la commovente storia di Yanira Soriano, mamma di 36 anni colpita dal Coronavirus in forma grave e sottoposta a un cesareo d’urgenza dopo essere stata intubata e sottoposta a coma artificiale in un ospedale di New York.

Coronavirus, 36enne partorisce durante il coma

Fortunatamente le condizioni della mamma sono migliorate: Yanira è stata estubata e ha lentamente ripreso conoscenza

Il 15 aprile ha potuto finalmente conoscere il suo bambino, mentre medici e infermieri le regalavano un lungo e commosso applauso. Un momento toccante, che ha ridato speranza a tutte le persone che stanno lottando contro questo tremendo virus.

“È un momento d’incredibile fierezza per noi medici” dice ancora il dottor Schwartz. “Ci sono volute molte persone e un grande sforzo d’assistenza in un momento molto difficile, per salvare mamma e bambino. Ma ce l’abbiamo fatta e solo questo conta. Molti pazienti intubati, anche giovani, non sopravvivono. Il fatto che questa mamma sia tornata a casa con suo figlio regala speranza a tutti”.