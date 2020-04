Esploso grosso Meteorite: enorme bagliore in cielo e centinaia di segnalazioni

Meteorite. Nel giro di pochi minuti il web è stato invaso da commenti e post da parte di persone che avevano avvistato il medesimo fenomeno luminoso nel cielo. E’ accaduto in Perù, e precisamente sopra la capitale Lima, nella giornata di venerdì.

Stando a quanto riferito dall’Istituto Geofisico Peruviano, che ha confermato il tutto, si trattava di un grosso meteorite che ha attraversato il cielo della capitale peruviana.

Centinaia le persone che hanno assistito al gigantesco bagliore e che hanno raccontato la loro esperienza sui propri profili social.

Il passaggio del meteorite non ha causato danni

Fortunatamente il passaggio del meteorite non ha prodotto alcun danno. Solo molto spavento nella popolazione, dato che in molti non avevano mai assistito ad un fenomeno di questo tipo.

Stando a quanto riportato da alcune fonti locali, il meteorite sarebbe poi esploso nella località di Ica, non distante da Lima. “Un bolide verde turchese di grosse dimensioni che si spostava da est a ovest, verso il mare”: è quanto affermato dal dottor Nobar Baella, astronomo che lavora proprio presso l’Istituto Geofisico Peruviano.

Avvistamenti di questo tipo non sono rari. Di recente, infatti, un altro meteorite si era schiantato contro il Monte Merapi, in Indonesia.