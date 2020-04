Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i primi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la seconda metà di aprile. La primavera sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2020: Ariete

Sarà una giornata ottima? Diciamo che questo sabato di inizio week-end è previsto, se non perfetto, almeno molto positivo soprattutto per chi volesse tentare qualcosa di mai messo in pratica. Secondo l’oroscopo del giorno, riguardo l’amore, analizzando la vostra situazione da una diversa angolatura, vedrete che alcune delle vostre angosce tendono a diminuire. Così come dubbi, ansie o interrogativi stanno lasciando il posto ad una nuova quiete. Preparatevi a vivere il rapporto quotidiano in modo più sereno, specialmente con partner, famigliari e amici. Single, a voi le stelle senz’altro vi daranno un po’ margine di manovra, ovviamente non oggi o domani ma molto presto. Diciamo che in tanti già siete già effettivamente pronti per ottenere il massimo dai piaceri che eventualmente la vita senz’altro vi regalerà.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2020: Toro

La penultima giornata in seno all’attuale settimana è stata valutata come ottima, su molti fronti. Il periodo evolverà soprattutto in direzione dei sentimenti, regalando a tutti attimi davvero da vivere a pieno ritmo ed in massima serenità. Secondo l’oroscopo del momento, l’amore andrà a gonfie vele, sia questo sabato che la domenica di chiusura del week-end. Starà a voi dunque riuscire a godere al meglio questa giornata, che risulta, almeno sulla carta, davvero favolosa. Single, cercate di mantenere quell’equilibrio psichico che avete a fatica raggiunto, magari aggiungendo anche un po’ di sano esercizio fisico che non guasta mai, anzi. Un po’ di stretching mattutino senz’altro aiuterà a distendervi, rilassando mente e corpo. Nel lavoro infine, sarà sicuramente un’ottima giornata. In molti sarete dinamici e di buonumore, quindi cogliete al volo le occasioni che il destino senza meno vi offrirà. Accettate senza indugi una proposta che potrebbe esservi fatta a breve.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2020: Gemelli

In arrivo un sabato 18 aprile più che ottimo, in linea di massima positivo già dalla prima mattinata.

Per qualcuno potrebbe risultare, seppur a tratti, persino favoloso. Diciamo che la partenza relativa a questo inizio di week-end sarà perfettamente in linea con quanto da voi messo in agenda. In amore, l’influsso malefico della Luna, questo sabato in diretta quadratura alla vostra Venere, sarà ridimensionato o addirittura annullato. Gli artefici di tale “magia” saranno Marte in trigono e Mercurio in sestile, entrambi verso la stessa Venere, accompagnandovi nella giusta direzione. Cercate di godere appieno di quanto di buono sta preparando il cielo per voi, magari dedicando completamente il vostro tempo a dare gioia al partner.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2020: Cancro

Si prevede una giornata ottima su molti fronti per tantissimi di voi Cancro. Il consiglio delle stelle: prestate attenzione a certi segnali; questo sabato arriverà un grosso aiuto in merito ad un problema rimandato da tempo. In merito ai sentimenti, l’oroscopo di domani in amore indica che sarà una splendida giornata, tenendo ovviamente conto dell’attuale periodo restrittivo che tutti stiamo vivendo. Si delineerà una fase positiva soprattutto nella vostra vita di coppia. Sappiate cogliere in particolare ogni piccola sfumatura che dovesse servire a rendere bello il periodo insieme a chi amate e rilassatevi. Single, si alzerà il sipario anche su questo nuovo giorno e troverà molti di voi in una forma ottimale. In tanti vi crogiolerete in un’onda di emozioni nella quale lasciarsi volentieri sommergere. Nel lavoro, grazie al cielo favorevole, vi sentirete in una botte di ferro.