Campania. Bonus ad imprese e famiglie entro fine mese: lista e bando da scaricare per ricevere il bonus

Campania. In Campania soldi a famiglie e imprese a maggio, con il pagamento delle pensioni minime a 1000 euro per due mesi e tutti i bonus da 2000 euro a aziende, professionisti, lavoratori autonomi. Lo ha annunciato il Governatore della Campania con un proprio videomessaggio, con cui ha fatto il punto sulle scadenze di ordine sanitario ed economico nell’ambito dell’emergenza.

“Per le micro-imprese che in questo periodo hanno subito danni, conseguenziali ad una chiusura forzata, dal 20 Aprile e per 10 giorni potranno fare richiesta per attingere al bonus di 2000 Euro (scarica qui il bando). Lunedì 24 aprile invece verrà aperta la piattaforma ai liberi professionisti (scarica qui il bando) per fare richiesta dei benefici previsti. Un parte di loro comincerà a percepire la somma prevista entro la fine di aprile.

“Da lunedì 20 Aprile sarà possibile sul sito web della Regione fare domande per usufruire dei vantaggi previsti per le famiglie che hanno nel proprio nucleo bambini inferiore ai 15 anni, persone con disabilità, ragazzi che studiano. Tutti i pensionati, circa 250 mila, che attualmente usufruiscono di una pensione sociale nei prossimi due mesi percepiranno 1000 Euro.

I contributi