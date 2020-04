Quando riaprono le palestre? L’ipotesi dello “smart-fitness”

Quando riaprono le palestre? Si avvicina la scadenza dell’ultimo decreto Conte che prevede il lockdown fino al 3 maggio e in tanti iniziano a chiedersi cosa riaprirà dal 4 maggio in poi. Come ha già spiegato il presidente Conte le riaperture saranno graduali. Non ci sarà un’apertura dell’Italia in un unico momento.

Al momento non si hanno certezze sulle date né su come funzionerà la riapertura delle varie attività che hanno ormai chiuso i battenti da diverse settimane a causa dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda lo sport, è già stato annunciato il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo. E sono tanti gli italiani “in astinenza” da sport. Sin dai primi giorni del lockdown atleti di ogni ordine e grado hanno fatto del proprio meglio per adattarsi alla nuova situazione: workout sul terrazzo, yoga in salotto e poi zumbe e pilates in streaming.

Quando riaprono le palestre

Adesso, però, anche centri sportivi e appassionati aspettano con ansia la fase due. Il fitness ha un giro d’affari da 10 miliardi, con 18 milioni di appassionati (tra i quali 5 milioni sono bambini). Sono circa 25mila le aziende del comparto, per un totale di oltre 120.000 posti di lavoro. Ma si potrà tornare in palestra? E come? Quali saranno le precauzioni necessarie da adottare affinché si ritorno in palestra?

Gli amanti dello sport dovranno aspettare ancora un po’. Le palestre, infatti, potrebbero essere tra le ultime attività a riaprire, come cinema e teatri. In queste attività è molto complicato limitare i contatti sociali, rispettare le distanze e sopratutto mantenere sempre un ambiente sanificato. Per questo l’ipotesi è che saranno riaperte solo quando la situazione sarà sotto controllo e in modo graduale, magari restringendo il numero degli ingressi. Molte strutture però si stanno già organizzando per non rischiare perdite troppo ingenti: pronti corsi online condotti direttamente dagli istruttori delle varie associazioni. Insomma come lo smart working, si pensa allo smart fitness dove gli istruttori terranno le lezioni online e ognuno potrà seguirla “comodamente” da casa.

Le regole più plausibili che potrebbero essere indicate ai titolari di palestre potrebbe essere queste:

poche persone nei vari spazi rispettando la distanza di sicurezza,

uso di mascherine,

igienizzanti all’ingresso,

pulizia costante dei locali e degli spogliatoi.

Ma al momento sono solo ipotesi perchè il comitato tecnico scientifico è ancora a lavoro su quella che è la fase 2 del Coronavirus.Si parlava anche di un inizio della fase 3 tra giugno e luglio quindi con la riapertura dei centri sportivi ma solo per sport individuali o lezioni con basso assembramento. Ma fino a quando non sarà chiarita la fase 2 non si possono fare ipotesi su quella successiva.

Gli organizzatori di Rimini Wellness, grande kermesse annuale dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, sono più ottimisti. Hanno rinviato la manifestazione da fine maggio al 28/31 agosto.