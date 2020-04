Covid-19, attività pronte a ripartire: ecco l’iniziativa de #ICERQUA

Villaricca. La pandemia da Covid 19 ha sorpreso tutti e a pagarne le conseguenze di carattere economico è stata la classe imprenditoriale e i liberi professionisti. C’è chi non si è lasciato scoraggiare dal momento e in vista della cosiddetta fase 2 che potrebbe sancire la riapertura delle attività economiche, si è dato da fare e si sta preparando alla nuova ripartenza.

Parliamo dei fratelli Cerqua, noti hair stylist dell’area nord con sede in via Marchesella a Villaricca sotto il marchio di Echo’ Barber #ICERQUA. Giulio e Enrico Cerqua negli ultimi giorni hanno messo in moto attraverso social una serie di iniziative. La prima, quella che ha riscosso più successo, è stata di chiedere ai followers e quindi ai clienti più affezionati, come avrebbero voluto fosse questa ripartenza delle attività. Una pioggia di like e commenti hanno dato vita a una serie di riflessioni e tanti spunti.

“Volevamo che i nostri clienti e chi in genere ci segue, ci desse qualche dritta per sviluppare un programma di riapertura serio e soprattutto che tuteli la salute dei clienti e di chi opera nel nostro salone – hanno dichiarato i fratelli Cerqua – pertanto ci siamo già attrezzati con mascherine di vari tipi e dispenser con disinfettanti, oltre a provvedere, appena ripartiremo con l’attività, con pulizie accurate e sanificazione”.