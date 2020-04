Le gaffe di una giornalista Rai su Napoli: “Siamo sfortunati, ora tutti rispettano le regole”. Arrivano le scuse

Continua a far discutere la gaffe di una giornalista di Agorà, nota trasmissione di Rai 2. L’inviata a Napoli ha inaugurato il collegamento sostenendo che in quel momento la città era deserta ma fino a pochi istanti prima stavano transitando auto e furgoncini.

“Siamo sfortunati, ora tutti rispettano le regole”, ha detto l’inviata alla conduttrice che le chiedeva notizie in merito al rispetto delle norme anti contagio nella città partenopea.

“Tu che hai uno sguardo nordico sul nostro amato sud – insiste Bortone da studio – Puoi dirci se Napoli è vuota, oppure no?”. “Siamo qui da mezz’ora – risponde la giornalista – e c’è un passaggio di auto abbastanza forte”. Eppure le immagini la smentiscono, ritraendo una città per lo più disciplinata. Transita solo qualche macchina e un paio di furgoncini.

Le parole dell’inviata scatenano l’ira degli spettatori napoletani sulla pagina social del programma. “Ma è possibile – scrive qualcuno – che si debba per forza documentare l’indisciplina di Napoli, anche quando non c’è?”. La giornalista si è poi scusata. Stamattina la conduttrice di Agorà, Serena Bortone, ha ricordato l’episodio affermando rivolgendosi a Elena Bigioggero: “Hai usato una frase un po’ poco felice, non era tua intenzione offendere nessuno, no Elena? Siamo in diretta tutte le mattine, due ore al giorno, una frase infelice può scappare a tutti”. La giornalista – stavolta con la mascherina ben indossata – da Napoli risponde: “Assolutamente sì, io mi scuso. Grazie per avermi dato l’occasione, mi scuso sinceramente”.