Bonus 800 euro aprile: a chi spetta, come fare la domanda, quando arriva il bonus di 800 euro

Bonus 800 euro aprile: requisiti, domanda, quando arriva. Il prossimo decreto del governo per affrontare le conseguenze economiche del coronavirus “in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione” ha assicurato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo su Facebook. “Obiettivi che porteremo a termine” ha aggiunto “perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro”.

Bonus 800 euro aprile: requisiti, domanda, quando arriva

Nel prossimo decreto di aprile, a cui il governo sta lavorando, saranno stanziate risorse per aumentare l’indennità del bonus 600 euro partite IVA di 200 euro, portandolo così a 8o0 euro. Al momento non si hanno informazioni ancora dettagliate ma potrebbero essere rivisti i requisiti di accesso rispetto a quelli definiti dal decreto Cura Italia.

Nel prossimo decreto, definito “consistente. Faremo tutto quello che è necessario, ha aggiunto il viceministro Misiani che ha annunciato anche un mini-assegno da 400 euro per i cosiddetti “lavori discontinui”.

Il mini-assegno dovrebbe essere quello che tutti oggi chiamano reddito di emergenza. Si tratta di una misura pensata per coprire tutta quella platea di beneficiari al momento esclusi dal decreto Cura Italia e che lavorano non regolarmente. Una platea di 3,7 milioni di persone, secondo i dati Istat. La proposta prevederebbe il bonus per chi riesca a dimostrare di aver lavorato anche per brevissimi periodi di una-due settimane negli ultimi due anni.

Bonus 600 euro a chi spetta

Il bonus 600 euro spettava a queste categorie:

Liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (articolo 27 DL 18/2020)

Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale dell’AGO articolo 28 DL 18/2020);

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro involontariamente nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Purché non titolari di redditi da lavoro dipendente alla data del 17/03/2020 (articolo 29 DL 18/2020);

Lavoratori agricoli operai a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nell’anno 2019 (articolo 30 DL 18/2020);

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro purché non titolari di reddito da lavoro dipendente alla data del 17/03/2020(articolo 38 DL 18/2020).

Bonus 800 aprile: quando arriva

L’Inps sta erogando proprio in questi giorni il bonus 600 euro. Dopo i problemi iniziali, l’istituto di previdenza nazionale sta provvedendo proprio tra il 15 aprile e il 17 all’accredito del bonus per i lavoratori autonomi che ne hanno fatto richiesta.

Il decreto di aprile è ancora in fase di studio del governo e non è stato ancora adottato quindi le date in cui potrebbe arrivare non si conoscono.