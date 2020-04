E’ morto Luis Sepulveda: era ricoverato per Coronavirus

E’ morto Luis Sepulveda: anche lui vittima del Coronavirus. Lo scrittore cileno Luis Sepulveda era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo, in Spagna, dopo aver contratto l’infezione. Aveva 71 anni.

Attivista instancabile ed eccellente narratore, Sepúlveda aveva raggiunto la fama internazionale nel 1989 con il suo primo romanzo: Il vecchio che leggeva romanzi d’amore. Al talento dello scrittore, aggiungeva l’impegno politico contro gli effetti lasciati in Sud America dalle dittature militari, a favore dell’ecologia militante, dei popoli indigeni del Sud America, contro il razzismo in Europa.

Morto Luis Sepulveda per Coronavirus. Chi è Luis Sepulveda

Era uno scrittore, giornalista, sceneggiatore, regista e attivista cileno naturalizzato francese. Nato in Cile, Sepúlveda ha lasciato il suo Paese al termine di un’intensa stagione di attività politica, conclusasi drammaticamente con l’incarcerazione da parte del regime del generale Augusto Pinochet. Ha viaggiato a lungo in America Latina e poi nel resto del mondo, anche al seguito degli equipaggi di Greenpeace. Dopo aver risieduto ad Amburgo e a Parigi, è andato a vivere in Spagna, nelle Asturie.

Autore di libri di poesia, «radioromanzi» e racconti – oltre allo spagnolo, sua lingua madre, parla correttamente inglese, francese e italiano – ha conquistato la scena letteraria con il suo primo romanzo, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, apparso per la prima volta in Spagna nel 1989 e in Italia nel 1993. Amatissimo dal suo pubblico, in particolare dai lettori italiani, ha pubblicato da allora numerosi altri romanzi, raccolte di racconti e libri di viaggio, tra i quali spicca Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare.

Moglie di Luis Sepulveda

Ha sposato in prime nozze la poetessa Carmen Yáñez, che gli ha dato un figlio. Dopo aver divorziato si è unito in matrimonio con una tedesca, ma anche questo matrimonio è naufragato. In seguito ha risposato Carmen, divenuta nel frattempo madre di un secondo maschio.

Agli inizi di marzo 2020 ha contratto il coronavirus insieme alla moglie, ammalandosi gravemente di Covid-19; è stato ricoverato presso l’Ospedale di Oviedo, in Spagna.