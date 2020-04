Diretta Facebook Emilia Romagna 15 aprile: bollettino ufficiale Coronavirus Regione Emilia Romagna

Diretta Facebook Emilia Romagna 15 aprile: bollettino Coronavirus Emilia Romagna. Anche oggi, 15 aprile, ci sarà una nuova diretta Facebook per aggiornare sui dati da Coronavirus in regione. Come sempre l’appuntamento è su Facebook con Sergio Venturi, Commissario ad Acta per l’emergenza Coronavirus in Emilia Romagna.

Diretta Facebook Emilia Romagna 15 aprile

La diretta con gli aggiornamenti dei casi di Covid-19 si tiene sulla pagina Facebook della regione Emilia Romagna a questo link. Gli appuntamenti si tengono generalmente intorno alle 17.30 e alle 20.

Bollettino regione Emilia Romagna 14 aprile

Sono 20.752 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 312 in piùrispetto a ieri. E hanno raggiunto quota 101.896 i test effettuati, quasi 3.000 (esattamente 2.849) in più rispetto a ieri. Questi i dati – accertati alle ore 12 di ieri, 14 aprile, sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Complessivamente, 9.016 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (70 in più rispetto a ieri). 328 i pazienti in terapia intensiva: 3 in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-17). Si registrano 90 nuovi decessi: 50 uomini e 40 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 4.269 (+ 262), delle quali 2.028 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 2.241 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.705), per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 9 residenti nella provincia di Piacenza, 20 in quella di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 10 in quella di Modena, 17 in quella di Bologna, (di cui 1 nell’imolese), 7 in quella di Ferrara, 2 in provincia diRavenna, 9 nella provincia di Forlì-Cesena (8 nel forlivese e 1 nel cesenate), 4 in quella di Rimini; 3 persone decedute, infine, erano residenti fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.167 a Piacenza (29 in più rispetto a ieri), 2.582 a Parma (9 in più), 3.947 a Reggio Emilia (59 in più), 3.180 a Modena (48 in più), 2.975 a Bologna (28 in più), 345 a Imola (nessun caso positivo in più rispetto a ieri), 635 a Ferrara (17 in più). In Romagna sono complessivamente 3.921 (122 in più), di cui 880 a Ravenna (53 in più), 724 a Forlì (33 in più), 577 a Cesena (23 in più), 1.740 a Rimini (13 in più).

Bollettino Protezione civile 14 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 162.488. Di questi, 104.291 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.695, per un totale di 37.130. Il totale delle vittime è di 21.067, 602 in più rispetto a ieri. Sono 3.186 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per l’undicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 28.011 sono poi ricoverati con sintomi – 12 in meno rispetto a ieri – e 73.094 sono in isolamento domiciliare, il 70% del totale.

Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 26.779 in più, per un totale di 1.073.689. Ieri erano 36.717. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.