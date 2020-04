Coronavirus, va a prendere moglie infermiera dopo turno di 24 ore: multa da 530 euro

Il marito viene multato a Castellammare di Stabia dai vigili perché va a prelevare la moglie, infermiera anti-covid, dopo un turno di 24 ore. Vittima di questa grottesca vicenda è Maria Rosaria De Nicola, residente a Fisciano, in provincia di Salerno, e impiegata presso l’ospedale Capilupi di Capri.

Castellammare, multato per essere andato a prendere la moglie che è infermiera Anti-covid

E’ una vita sacrificata quella di Maria Rosaria. Ogni mattina da Fisciano raggiunge Sorrento per imbarcarsi e raggiungere l’isola di Capri. Il giorno di Pasquetta, però, i mezzi pubblici si sono fermati. L’altro ieri le tocca un turno di lavoro di 24 ore. Così si fa accompagnare fino al porto di Sorrento dal marito. Durante il tragitto di andata la coppia viene fermata. Esibisconoil modulo di autocertificazione alle forze dell’ordine, e proseguono fino a Sorrento.

Non è andata allo stesso modo al ritorno. Il marito di Maria Rosaria è in viaggio verso Sorrento per prelevare la moglie. Durante il percorso però viene fermato dalla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, all’esterno dell’Ospedale San Leonardo. Nel frattempo l’infermiera è bloccata a Sorrento. Si mette in comunicazione con Polizia e Carabinieri: il vigile stabiese non ne vuole sapere. L’uomo non può proseguire il suo viaggio.

Alla fine elevano una multa di 530 euro ai danni dell’automobilista. Nel frattempo Maria Rosaria si rivolge alla Capitaneria di Porto di Sorrento, che accompagna la donna a Castellammare con una pattuglia e raggiunge il marito. “I mezzi pubblici a Pasquetta sono rimasti fermi – spiega Maria Rosaria al Corriere del Mezzogiorno -. Impossibile in quelle condizioni arrivare a casa a Fisciano, che dista 66 chilometri e non è collegata con la penisola Sorrentina. Io purtroppo non posso guidare l’auto perché ho un problema di salute che me lo impedisce. Ho cercato invano di spiegarlo ai vigili urbani di Castellammare. Ma non c’è stato niente da fare”.