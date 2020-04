Lutto nel giornalismo, morto a 59 anni il volto di RaiSport Franco Lauro

Lutto nel giornalismo italiano, in particolare in quello sportivo: è morto Franco Lauro, volto noto di RaiSport. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre.

Trovato morto in casa Franco Lauro

Il giornalista è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore. Appassionato di calcio e basket, esperto di calciomercato, Lauro è stato protagonista di numerose telecronache e negli ultimi anni era alla conduzione e all’approfondimento del notiziario sportivo Rai. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giornalista. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.