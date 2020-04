Coronavirus, boom di denunce a Pasquetta: oltre 16mila persone sanzionate

Boom di denunce a Pasquetta per violazione delle misure di contenimento per il Covid-19. Sono state 16.545 le persone sanzionate, informa il Viminale, per aver violato i divieti di spostamento.

88 sono coloro che hanno fornito false dichiarazioni e 29 le persone denunciate per violazione della quarantena. In totale le forze dell’ordine hanno controllato 252.148 persone e 62.391 esercizi commerciali a Pasquetta. Denunciati 146 titolari di attività, per 63 di loro i militari hanno disposto la chiusura dell’esercizio commerciale.

Controlli a tappetto anche nel giorno di Pasqua. Sono state controllate 213.565 persone e 60.435 attività. Le persone che hanno avuto una sanzione amministrativa sono state 13.756, 100 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione, 19 per non aver osservato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché positive al virus. Le sanzioni ai titolari di attività o esercizi commerciali sono state 121, 47 i provvedimenti di chiusura. Nel complesso, dall’11 marzo al 12 aprile 2020, sono state controllate 6.976.423 persone e 2.831.550 attività.

