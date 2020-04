Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile: scopri l’oroscopo di Paolo Fox del 14 Aprile, il futuro secondo Paolo Fox

Bello quando le cose vanno come un orologio e con un minimo sforzo. Considera la prova positiva che la vita può funzionare in questo modo se lo desideri. Mercurio opposto ti rende difficile ragionare con chiarezza. Forse dovrai risolvere un contrattempo relativo alla tua casa, come la spesa improvvisa per un guasto, che ora diventa ancora più problematico. Ma le stelle ti incoraggiano a non demoralizzarti, perché ti sostengono! Belle notizie in arrivo.

Acquario

Le circostanze sono cambiate, bisogna cambiare i piani fatti qualche settimana fa. Non hai un oroscopo pesante, ma dovrai impegnarti a tirare fuori la grinta in questo momento. L’astrologo Paolo Fox ti incita ad alzarti e prendere le redini della tua esistenza in mano, perché gli astri sono dalla tua parte. È ora di mettere in campo le tue capacità! In amore potresti trovare l’intesa di coppia in una storia trasgressiva.

Pesci