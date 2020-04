Schiaffi e calci alla compagna per strada: il brutale video fa il giro del web

Bari. Un video che riprende un uomo picchiare violentemente una ragazza di 23 anni ha fatto il giro del web in pochissimo tempo scatenando l’ira di numerosi utenti. Le immagini sono molto forti, motivo per cui abbiamo deciso di non pubblicare il video integrale.

La violenza è veramente impressionante, schiaffi in faccia, calci e sputi. La vittima prova a difendersi, ma senza successo. La donna, infatti, finisce contro un’auto e poi a terra. L’uomo continua a prenderla a calci mentre la giovane è sdraiata in strada. Un altro adulto prova a intromettersi, a interrompere quella furia, ma il pestaggio continua.

Identificato l’autore dell’aggressione

Come riporta il sito Antennasud, l’uomo è stato rintracciato dagli agenti di polizia. Si tratta di un 45enne pregiudicato con alle spalle numerosi procedimenti penali, lei appena 23. L’uomo è il protagonista della violenta aggressione avvenuta qualche giorno fa nelle strade del quartiere Libertà di Bari. Le immagini facebook, hanno fatto il giro dei social provocando le risentite e legittime reazioni di migliaia di persone.

Quelle immagini riprese da alcuni cittadini mentre il 45enne, che da poco aveva concluso gli arresti domiciliari con obbligo di dimora, pesta selvaggiamente la ragazza convivente, sono servite per identificare l’aggressore. Il 45enne è stato rintracciato nel suo domicilio dagli agenti di Polizia che lo hanno denunciato per violenza domestica.