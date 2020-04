Buon Sabato santo 2020, immagini e frasi da dedicare in questa giornata per augurare Buon Sabato Santo

Domani è Pasqua ma già oggi, per il sabato che la precede è per molti tradizione augurarsi un “Buon Sabato santo 2020” con immagini e frasi da dedicare in questa giornata. Questa giornata è quella che viene chiamata nel calendario cristiano il Sabato Santo. Giorno di veglia e di silenzio, di meditazione nell’attesa della resurrezione di Gesù. Meno di 24 ore fa, infatti, Gesù Cristo si è sacrificato per noi in croce, e di conseguenza è periodo di lutto per la Chiesa. Ma domani tornerà la luce, il profeta risorgerà cercando di dare la retta via all’umanità. Abbiamo selezionato alcune frasi da poter dedicare e inviare su Whatsapp alle persone care per augurare un buon sabato santo anche in queste giornate difficili a causa del Coronavirus.

Buon sabato santo: frasi e immagini

Vediamo una selezione di frasi per questa giornata che precede la Pasqua.

Molti su Dio hanno messo una Croce sopra. Dio per tutti, si è fatto mettere su una croce. Buon sabato Santo. Che possa portare pace e serenità nel cuore di tutti voi.

Tantissimi auguri per questa Vigilia di Pasqua. Che porti amore, pace e serenità.

Buon sabato Santo, che possa facci riscoprire il valore delle piccole cose in questo periodo così difficile.

Un caloroso messaggio di auguri in questo Sabato Santo va a te che ne hai tanto bisogno. A te che lotti ogni giorno per trovare la pace. Ti auguro che la colomba del Signore si posi domani sulla tua casa per portarti un segno di speranza.

Buon Sabato Santo a te e alla tua famiglia. Ti auguro che sia ricco di pace, tranquillità e tanta gioia. Auguri.

La Santa Pasqua sta per arrivare e tanta pace sta per portare. Comincia a fare spazio nel tuo cuore per la gloria del Signore. Buon Sabato Santo.

Buon sabato Santo. Più grande diventa Dio nei nostri cuori, più piccoli diventano i problemi nella nostra vita. Auguri.

Trascorri questo Sabato Santo in compagnia delle persone che ti amano e ti sostengono. Auguri, il Signore sta per risorgere. Buon Sabato Santo.

E’ il giorno del silenzio. Tutto tace: neanche le campane battono più per ore. Auguriamo a te e alla tua famiglia una serenissima vigilia di Pasqua in questo sabato di profondo silenzio.

Gesù Cristo è disceso agli inferi oggi per salvare tutti noi. Attendiamo in silenzio la sua resurrezione. Auguri di buon sabato santo

Trascorri questo Sabato Santo in compagnia delle persone che ti amano e che ami. Auguri, il Signore sta per risorgere. Buon Sabato Santo.

E’ un giorno di attesa e di silenzio. La Pasqua è vicina: spero che tu e la tua famiglia possiate attendere la rinascita del Signore in pace e in serenità. Auguri

Le immagini da condividere su Whatsapp