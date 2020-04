Quasi Amici questa sera su canale 5: curiosità, trama e cast della commedia in onda stasera su canale 5

Siete in cerca di una commedia che faccia ridere ma anche riflettere? Allora Quasi amici potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2011, in onda stasera 10 aprile 2020 dalle 21:38 su Canale 5, è stata scritta e diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano, registi francesi che hanno lavorato dietro la macchina da presa insieme anche in C’est la vie – Prendila come viene, Samba e Hors normes.

Lo spassoso lungometraggio, liberamente ispirato ad una storia vera, ha potuto contare sulla fotografia di Mathieu Vadepied, le musiche di Ludovico Einaudi mentre il montaggio è stato affidato a Dorian Rigal-Ansous. Il film inoltre ha ottenuto unacandidatura ai Nastri d’argento, vinto un David di Donatello e incassato al botteghino in Italia 14,9 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Quasi amici!

Quasi Amici: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Quasi amici segue le vicende di Driss Bassari, giovane senegalese recentemente uscito di prigione. Per continuare ad usufruire dei benefici assistenziali per sé e i suoi cari l’uomo deve dimostrare di sostenere colloqui anche con esito negativo purché attestino la sua volontà di trovare lavoro. Il protagonista viene a sapere che Philippe, ricco tetraplegico dal difficile carattere, è in cerca di una badante e consegna la sua candidatura senza provare in alcun modo ad ottenere il posto ma interessato solo alla firma.

Proprio il particolare comportamento Driss incuriosisce il benestante uomo che lo assume. Per nulla contento di doversi prendere cura del datore di lavoro, inizialmente Bassari non si impegna per svolgere al meglio il suo incarico ma giorno dopo giorno instaurerà un rapporto sempre più stretto e di profonda complicità con Philippe.