Campania, parla De Luca: “Fine aprile forse fase 2. Obbligo di mascherina”

Fase “2” verso fine aprile e nuova ordinanza che introduce l’obbligo di mascherina. E’ quanto annunciato oggi dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nell’ambito della diretta streaming che è andata in onda su Facebook.

De Luca: “Obbligo di mascherina e inizio fase 2 per fine aprile o inizio maggio”

Dopo aver confermato il superamento del picco dei contagi in Campania e la discesa della curva epidemica, il Presidente della Regione ha annunciato le prossime misure dell’Esecutivo campano per fronteggiare la minaccia del coronavirus. Per fine aprile/inizio maggio, se i contagi, come previsto dalle proieizioni statistiche dei principali istituti di ricerca, saranno sotto controllo, si darà avvio alla fase “2”, in leggero anticipo rispetto al resto del Paese.

La Campania così potrà parzialmente riaprire i battenti dopo il lunghissimo lockdown iniziato lo scorso 9 marzo. Alcune attività anche commerciali riprenderanno a funzionare in massima sicurezza, con un canale preferenziale per il settore edile. Per gli spostamenti delle singole persone, invece, continueranno a sussistere i divieti attualmente in vigore.

Ma la vera novità è l’obbligo di indossare la mascherina, che dovrebbe scattare tra due settimane con l’emanazione di una nuova ordinanza quando saranno gradualmente allentate le misure di contenimento. Per far fronte alla domanda crescente di dispositivi di sicurezza, De Luca ha annunciato che sono in fase di produzione 3,5 milioni di mascherine. Verranno vendute a prezzi contenuti così da evitare fenomeni di speculazione.

Misure economiche

“Fase 2 significa contenere il contagio sul piano sanitario e sopprimere i focolai che eventualmente possono accendersi. Stiamo già lavorando”, ha dichiarato De Luca. Sul piano sociale-economico, il Presidente ha confermato la presenza di risorse per “900 milioni di euro per sostenere le famiglie e le piccole imprese in difficoltà. “Stiamo lavorando con i piani sociali di zona per trasferire direttamente ai disabili i bonus della Regione Campania – ha spiegato -. Del piano di emergenza fanno parte anche gli operatori culturali”.

Da martedì sul sito della Regione saranno rese note le modalità di erogazione dei contributi Massima attenzione anche agli anziani: “Le pensioni al minimo verranno portate a mille euro per due mensilità come maggio e giugno. Sono circa 250mila persone i beneficiari del contributo aggiuntivo dell’ente regionale”. Il Governatore ha infine rinnovato l’invito a evitare di uscire di casa e di trasgredire i divieti imposti dal decreto legge durante le vacanze pasquali.