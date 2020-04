Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, oroscopo seconda settimana del mese

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Siamo alla fine della seconda settimana di aprile e puntuale torna l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo questa seconda settimana del mese come proseguirà per questi 4 segni dello zodiaco. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Sagittario

Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di programmare una Pasqua all’insegna della serenità. Questo segno sta rivedendo le proprie scelte d’amore. Per quanto concerne il settore delle amicizie è arrivato un momento in cui devi cercare di stare meglio lasciandoti andare. La speranza è che tu abbia accanto la persona giusta perché le prossime 48 ore saranno all’insegna delle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Capricorno

E’ in atto un grande recupero. Più aumentano le difficoltà e più sei pronto a sfidare il destino. Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di aspettare prima di dare una risposta troppo ostinata, perché molte cose andranno meglio dalla tarda primavera. Rimangono alcune perplessità per alcuni conti in sospeso a fine Aprile, ma già da Maggio ci saranno buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Acquario

Solo chi ha paura di trasformare la propria vita avrà qualche problema in questo periodo. Molti hanno voglia di cambiare, magari rinunciando anche a qualcosa. Nell’ambito del lavoro c’è stata una brusca interruzione, come già scritto nel libro di Paolo Fox. Le grandi tensioni vissute negli ultimi mesi sono passeggere, però c’è da dire che va fatta una scelta di vita, considerando anche i ruoli ed i ritmi. Ci sono delle belle opportunità in amore.

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile: Pesci

Per quanto concerne i rapporti sentimentali sei molto combattuto secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Potresti infatti aver a che fare con persone strane, ma a volte non sai nemmeno come comportarti di fronte a queste situazioni. Meglio parlar chiaro e dire ciò che si pensa oppure evitare discussioni? Non è un tormento continuo per te, ma poco ci manca. La giornata però si concluderà bene. La Luna favorevole aiuta a riflettere in maniera sana.