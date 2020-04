Coronavirus, a Napoli coppie di amanti sorprese in un hotel: scattano le multe

Amanti sfidano i divieti anti-coronavirus per incontrarsi. Succede a Miano. Ieri sera gli agenti del commissariato di Scampia erano impegnati durante il servizio di controllo del territorio. Nel corso dell’attività di monitaraggio, hanno notato in via Cimitero alcune auto in sosta nel parcheggio di un hotel.

Miano (Napoli), coppie di amanti scoperte durante l’emergenza coronavirus: denunciate

I poliziotti, insospettiti, hanno così deciso di fare un controllo. Una volta entrati nella struttura, hanno chiesto all’addetto alla reception di convocare i clienti presenti che hanno dichiarato di essersi allontanati dalla propria abitazione per incontrarsi. Non hanno fatto mistero delle cause della loro uscita. All’esito delle verifiche, due coppie di amanti sono state sanzionate per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020. La “scappatella” serale è costata ai fedifraghi una multa salata.