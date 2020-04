Captain America – Il primo Vendicatore: trama, curiosità e streaming del film con Chris Evans

Il film è la quinta pellicola del Marvel Cinematic Universe e un prequel diretto di Captain America: The Winter Soldier del 2014 e di Captain America: Civil War del 2016 ma è molto strettamente legato anche a The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018).

Steve è un giovanotto smilzo che vuole ad ogni costo arruolarsi nell’esercito per combattere i nazisti. Putroppo viene regolarmente scartato, ma un giorno gli si presenta la possibilità di fare da cavia: gli iniettano così il siero del supersoldato.

Captain America – Il primo Vendicatore: curiosità

Non tutti sanno che, per la realizzazione di questo film, Joe Johnstone ha preso spunto da pellicole che non sembrano avere granché a che spartire con il personaggio di Capitan America come Guerre Stellari o The Rocketeer, anche se l’influenza più grande è ovviamente I predatori dell’Arca perduta. Il regista, i cui esordi sono strettamente connessi con il mondo degli effetti speciali, ha peraltro lavorato in ognuna di queste produzioni. Tra gli aneddoti più interessanti che raccoglie la pagina sulle curiosità legate alla lavorazione del film di IMDB, c’è sicuramente la scelta di Stanley Tucci di accettare la parte del dottor Erskine per poter recitare con un accento tedesco, cosa che l’attore ha confessato di voler fare da sempre.

Inoltre si racconta che Chris Evans ha rifiutato tre volte la parte del protagonista non perché non gli piacesse ma per paura che la fama che gliene sarebbe derivata danneggiasse la serenità della sua vita privata. Pare sia stato Robert Downey Jr. a convincerlo ad accettare, garantendogli che dopo il film avrebbe potuto interpretare qualunque altro personaggio.

Captain America – Il primo Vendicatore: il cast

Protagonista della pellicola è Chris Evans nei panni di Steve Rogers/Capitan America. Un soldato della Seconda Guerra Mondiale che attraverso un siero possiede capacità fisiche umane potenziate. Al suo fianco c’è la sinuosa Hayley Atwell (Sogni e delitti, La duchessa, Cenerentola) nei panni dell’ufficiale Peggy Carter, love interest del capitano. L’antagonista, il terribile Teschio Rosso, è invece interpretato da Hugo Weaving (Matrix, Il signore degli anelli, V per vendetta, Cloud Atlas).

A completare il quadro ci sono Sebastian Stan (Gone, The apparition, Toy boy, The education of Charlie Banks) nel ruolo di Bucky. Dominic Cooper (Mamma mia!, La duchessa, Marilyn, Dracula untold, La vera storia di Jack lo Squartatore) nel personaggio di Howard Stark, futuro padre di Tony Stark/Iron Man, Tommy Lee Jones (Space cowboys, Men in black, The missing, Il fuggitivo, Il cliente, Love story) nei panni del colonnello Chester Phillips e Stanley Tucci (Il diavolo veste Prada, Beethoven, Harry a pezzi, Era mio padre, Un amore a cinque stelle, Slevin – Patto criminale, Hunger Games, Il caso Spotligh, La bella e la bestia), che interpreta Abraham Erskine.