Giugliano, su Teleclubitalia venerdì la Via Crucis “virtuale” dalle chiese della città

Giugliano. Sarà una Pasqua anomala per tutti in Italia ma noi di Teleclubitalia proveremo a tenere compagnia ai nostri telespettatori per quanto riguarda gli appuntamenti liturgici di questa festività religiosa.

Oltre alle messe che sono a porte chiuse e saranno trasmesse in diretta su Teleclubitalia, in collaborazione con la diocesi di Aversa sarà trasmessa sulla nostra emittente una particolare via Crucis venerdì 10 aprile alle ore 19.30.

Via Crucis in diretta su Teleclubitalia

Tutte le chiese di Giugliano rappresenteranno una stazione della tradizionale via Crucis che normalmente si svolge in strada. Ci sarà dunque modo di vivere comunque il percorso della via Crucis di Gesù attraverso la tv e le chiese di Giugliano che con i loro rispettivi sacerdoti accompagneranno i telespettatori in questo momento di fede molto toccante.

La via Crucis di Giugliano solitamente richiama tantissime persone in strada che si riuniscono in preghiera dal convento dei Monaci per giungere in piazza Annunziata. Quest’anno invece sarà possibile viverla in tv grazie a Teleclubitalia.