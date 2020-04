A Teleclubitalia l’appello di Sorbillo al presidente De Luca: “Siamo in ginocchio, riattiviamo l’asporto”

Pizzaioli, ristoratori e tutti coloro che sono nel mondo del food napoletano e campano stanno in questi giorni lanciando un appello al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca affinché possa essere autorizzato anche in Campania l’asporto. Ieri, nel corso di Tg Club Speciale Coronaovirus, è intervenuto il noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo.

L’appello di Gino Sorbillo al presidente De Luca

Nel ribadire che dopo “Siamo stati contenti del pugno duro utilizzato in queste settimane – dice Sorbillo rivolgendosi al governatore – ma adesso è necessario aprire un piccolo spiraglio a noi ristoratori, storici e non. Si potrebbe riaprire questi forni in piccola parte, in una formula easy, magari con due soli prodotti (margherita e marinara) con un solo fornaio o pizzaiolo. Noi vorremmo poter essere utili innanzitutto e dimostrare anche noi che qualcosa sta cambiando. Ci siamo attenuti a tutte le indicazioni che ci avete dato sino ad ora, anche chiudendo prima dei vari decreti ma adesso siamo in ginocchio: se ci date la possibilità di poterci riattivare ve ne saremmo grati a vita”.