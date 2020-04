Aversa, tragedia in città: morto ragazzo di appena 16 anni

Dramma ad Aversa: morto un ragazzo di appena 16 anni. A darne notizia in anteprima è il portale Edizione Caserta. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo soffriva di patologie pregresse e negli ultimi giorni si sarebbe aggravato. Per precauzione è stato effettuato un tampone post-mortem per accertare l’eventuale positività al Covid-19.

Aversa, morto ragazzo di appena 16 anni

Da una prima ricostruzione, il giovane non avrebbe presentato prima di morire sintomi riconducibili al covid19. Tuttavia i medici che ne hanno constatato il decesso per scrupolo hanno preferito effettuare sulla salma il test per escludere questa ipotesi. Il giovane abitava con la famiglia in zona ippodromo ad Aversa.

Sul luogo della tragedia, sono giunti i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Da tempo lottava contro delle patologie. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, già gravemente scossa per l’emergenza coronavirus. Dolore e disperazione per i familiari e per gli amici dell’adolescente che troppo presto è volato via. La salma sarà poi traslata al cimitero cittadino per la benedizione.