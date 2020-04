“Mamma voglio uscire, non ce la faccio più, preparo la valigia” il video del bimbo è commovente

“Mamma voglio uscire, preparo la valigia, non ce la faccio più”, il video del bambino è commovente. E’ dura anche per i più piccoli questo isolamento forzato dovuto all’emergenza Coronavirus in Italia. Non andare più a scuola, non vedere gli amici, non praticare più sport o fare una semplice passeggiata al parco. Anche la loro quotidianità è stata stravolta.

E così il piccolo Claudio, in un momento di sconforto, piange e dice alla mamma di voler fare le valige e andare dal nonno perchè “non ce la faccio più a stare in casa. Voglio un pochino uscire” dice.

Nonostante la mamma provi a spiegare al figlio che non è possibile in seguito all’emergenza coronavirus in Italia, Claudio, il bimbo siciliano, ‘protesta’. “Non posso vivere tutta la giornata in casa, non ce la faccio più a non andare al parco, in piscina o a scuola. Voglio andare via da casa. Sono stanco!”. Il bambino, sfinito, si rifugia dietro a una tenda e chiede alla mamma di stare da solo.

