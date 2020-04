Lavoretti di Pasqua per i bambini: idee semplici da realizzare in casa per Pasqua con i vostri bambini

Lavoretti di Pasqua per i bambini. Basta poco a volte per realizzare delle bellissime opere a tema in casa. E Pasqua è il momento giusto per tirare fuori tutta la creatività possibile di genitori e bimbi. Procuratevi cartoncini colorati, gomitoli di lana, piatti e bicchieri, pazienza e un pizzico di fantasia e preparatevi a divertirvi a realizzare dei carinissimi lavoretti di Pasqua in compagnia dei bambini.

Tutte i lavoretti richiedono l’impiego di materiali che sicuramente avrete già a portata di mano e sono pensati per stimolare la creatività dei bambini, scopriamoli insieme.

Lavoretti di Pasqua per i bambini

Biglietti di carta per Pasqua

I biglietti di auguri per Pasqua non possono mancare. Il modo più semplice per scrivere delle frasi di Buona Pasqua. Basta anche della carta colorata per cominciare a realizzare il tuo biglietto pasquale. Prendi un foglio A4, magari di un bel colore pastello, azzurro, rosa o giallo e piegalo in due. Ritaglia su un secondo foglio di carta bianco la sagoma di un coniglietto.Oppure puoi ritagliare un pulcino giallo o un coniglietto rosa o un ovetto di un altro colore ancora. Incolla la tua sagomina sul davanti del biglietto e scrivi una frase dolce al suo interno.

Lavoretti di Pasqua per bambini: portauova con le mollette del bucato

Le mollette del bucato hanno tantissimi usi creativi, uno di questi è utilizzarle per realizzare un portauova pasquale. Separa le due metà delle mollette, in modo da togliere la molla al centro e da ottenere due bastoncini. Il corpo centrale può essere costituito da una vecchia scatoletta di cartone che non usi più, una bomboniera, per esempio. Incolla le due parti delle mollette lungo la scatola, così da creare la “recinzione” usa 3 mollette per realizzare il piccolo manico e quindi riempi la scatoletta, ormai diventata portaovetti, di paglia finta e quindi di deliziose uova decorate.

Ghirlanda di Pasqua con le uova

Le ghirlande sono una delle classiche decorazioni pasquali. Possono essere ricche di fiori, coniglietti e pulcini ma anche con le uova di Pasqua colorate. Procurati dei rami verdi, in modo che anche intrecciati non si spezzino. Prendi 6 uova, possono essere di polistirolo (ovviamente prima dovrai decorarle) oppure possono essere gusci veri svuotati del loro contenuto e quindi leggerissime e senza rischio di andare a male.

Con della carta crespa puoi realizzare piccoli fiorellini colorati, tanti quanto sono le uova e incollare alla base dei fiorellini una fogliolina verde per ciascuno. A questo punto non ti resta che assemblare la ghirlanda, ti consigliamo di ricorrere alla colla a caldo per riuscire a incollare tutto perfettamente.

Pulcini con rotoli di carta igienica

I rotoli di carta igienica sono un must dei lavoretti fatti in casa. Per creare dei piccoli pulcini, basterà rivestire il rotolo con del cartoncino giallo, tagliare due alette da questo stesso cartoncino e incollarle successivamente ai lati del corpo, disegnare gli occhi con il pennarello nero e il becco con quello arancio. All’interno del rotolo, se incollate una base, potete infilare tanti ovetti di delizioso cioccolato.

Uova di Pasqua da appendere

Incolla dei nastrini alle uova e appendile con delle mollettine di legno che avrai decorato con piccole sagome di feltro o di cartone che ricordano i simboli pasquali: galline, conigli, pulcini e tutto quello che ti suggerisce la tua fantasia e quella dei tuoi bambini!