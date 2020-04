Coronavirus, oltre 10mila morti negli Usa. Per la prima volta nessun decesso in Cina

1150 morti in sole 24 ore. E’ il nuovo triste record di decessi negli Usa per il coronavirus. Con il nuovo dato, gli Stati Uniti raggiungono quota 10.783.

I contagiati sono 366 mila. Malgrado questi dati, il presidente Donald Trump continua a professare ottimismo: “Usciremo da questa crisi con più forza, unità e risolutezza” ha detto durante la quotidiana conferenza stampa sul coronavirus indicando che gli Usa “riapriranno prima di quanto le gente non pensi”. Il presidente ha ribadito che questa sarà “una settimana dura” ma che “c’è una incredibile luce alla fine di questo tunnel”.

Trump ha annunciato “un accordo amichevole” con la società americana 3M alla quale ha ordinato di produrre le mascherine necessarie per proteggersi dal coronavirus. Poi ha ringraziato Apple per la produzione di scudi facciali in plastica destinati agli operatori sanitari che si occupano di pazienti con il coronavirus.

Il governatore del Stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato su Twitter di aver parlato al telefono col presidente, il quale ha accettato la sua richiesta di trattare pazienti di Covid-19 sulla Usns Comfort. “Questo significa che mille letti aggiuntivi”, ha twittato Cuomo, “questo darà il tanto necessario sollievo ai nostri ospedali sovraccarichi”. Poco dopo è stato lo stesso Trump, in conferenza stampa alla Casa Bianca, a confermare la decisione.

Nessun decesso in Cina, è la prima volta

Per la prima volta in Cina non è stato registrato alcun decesso legato al Covid-19. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino nell’aggiornamento quotidiano. La Cina ha registrato in realtà 32 casi di contagio da coronavirus, tutti importati, e per la prima volta nessun decesso.