Come sta Boris Johnson? La paura della polmonite prima del ricovero in terapia intensiva per il premier britannico

Come sta Boris Johnson? Ieri il premier britannico è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono peggiorate nel pomeriggio. In mattinava in un post su Twitter aveva scritto: “Buon umore, sono in contatto con la mia squadra e sono arrivato in ospedale per dei test di routine”.

Downing Street ha precisato, dopo la notizia del ricovero, “È ancora cosciente”. Le condizioni di Boris Johnson sono gravi. Il coronavirus che lo ha contagiato, autoisolato a Downing Street per dieci giorni con febbre e tosse e costretto al ricovero in ospedale domenica sera durante uno straordinario discorso di Elisabetta II, ora l’ha spedito addirittura in terapia intensiva.

Come sta Boris Johnson?

“Per precauzione”, precisano da Downing Street, perché “non è attaccato a un ventilatore”. Ma sempre “per precauzione”, dicevano, era stato ricoverato l’altro ieri al St Thomas, ospedale pubblico di fronte al Parlamento di Westminster. Visto che da oramai undici giorni il premier britannico non dà segni di miglioramento, qualcuno pensa al peggio. Intanto tutte le sue deleghe sono state assegnate al ministro degli Esteri Dominic Raab.

Le sue condizioni sono peggiorate intorno alle 19. Il premier avrebbe avuto febbre alta persistente, tosse, la paura di una polmonite. Da lì il ricovero in ospedale. Ieri aveva anche tweettato dicendo di stare bene ma per la prima volta, rispetto al solito, non si era mostrato in video né in foto.

A scatenare dubbi poi la frase di Raab in conferenza stampa che prima dice che il premier “è al comando delle operazioni”, poi ammette tra i denti di non sentirlo da sabato.

L’immunità di gregge

Al primo allarme che c’è stato anche in Gran Bretagna, il premier aveva con il suo staff scientifico aveva teorizzato l’immunità di gregge anti coronavirus. Subito dopo hanno poi capito che anche la loro sanità pubblica sarebbe collassata. Inizialmente lui e i medici avevano detto ai britannici: “Se avete sintomi, tranquilli, non chiamate il numero speciale anti-coronavirus, a meno di emergenze: restate a casa per una settimana”.