Bolide luminoso avvistato sui cieli del Centro-Nord Italia, era un meteorite. Video

Meteorite Italia. Oggi pomeriggio alle 15:45 un enorme meteorite ha illuminato il cielo del Nord Italia, rendendosi visibile in pieno giorno, nonostante il forte soleggiamento, con una grande scia luminosa e un forte boato che ha scosso i territori. Tantissime le segnalazioni giunte da Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Un episodio analogo a quanto accaduto il 28 Febbraio, poco più di un mese fa, quando tra l’Italia e i Balcani abbiamo vissuto una mini-Chelyabinsk, con frammenti caduti in Slovenia.

Episodio accaduto tra la Slovenia e l’Italia il 28 febbraio

Meteorite Italia

E’ possibile che il meteorite appartenga allo sciame meteorico delle Liridi, il cui picco è atteso per il 20-22 di Aprile. Si tratta di uno sciame di stelle cadenti non particolarmente significativo, parlando di attività e di frequenza di scie luminose, ma in alcuni casi questo sciame può dar vita a grossi bolidi luminosi per via della dimensione dei meteoriti che causano questa pioggia di meteore.

Più il meteorite è grande più la scia luminosa è visibile e duratura, talvolta anche con dei rumori di sottofondo, simili a un forte fruscio.

E’ importante sottolineare come le stelle cadenti non siano solo un fenomeno del 10 di Agosto, della Notte di San Lorenzo. Sono fenomeni che possono avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, e ci sono oltre 60 sciami di stelle cadenti che ciclicamente interessano l’atmosfera terrestre.