Nizza, ragazza di Giugliano precipita da un palazzo: è in gravi condizioni

Una ragazza di Giugliano è precipitata dal 5° piano di un palazzo a Nizza ed ora lotta tra la vita e la morte. L’incidente è accaduto nella notte tra sabato e domenica, intorno le 3, nel centro storico della città francese.

Nizza, ragazza di Giugliano precipita da un palazzo

Ancora ignote le cause che hanno provocato la caduta nel vuoto. La giovane, G.D.S, poco più di 20 anni, si era stabilita da qualche tempo in Costa Azzurra, dove vi lavorava. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i medici, insieme ai vigili del fuoco, allertati dai residenti.

La ragazza è ricoverata all’ospedale Pasteur di Nizza ed è in stato di coma. Intanto la polizia nazionale ha avviato un’indagine sulla quale vige il massimo riserbo.

La città di Giugliano è sotto choc e prega per la sua concittadina. Inevitabilmente la notizia è rimbalzata sui social: amici e parenti hanno voluto scriverle dediche e frasi di incoraggiamento sulla sua bacheca con la speranza che possa leggerli al più presto.

“E che vogliamo fare? Ti vuoi svegliare? Abbiamo ancora tante conversazioni in sospeso.Tu che non hai mai paura di niente, tu che sorridi sempre, tu che non ti lamenti mai, tu che vivi a 360 gradi. Ti sto aspettando”, è il commento di un’amica su Facebook. “Sono angosciata, triste, delusa, non riesco a crederci. Siamo con te forza leonessa dal sorrisone smagliante”, scrive un’altra ragazza sul social network.