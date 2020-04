Coronavirus, si ferma “Un posto al Sole”: da lunedì le repliche. Non succedeva dal 1996

La storica soap “Un posto al Sole” si ferma per l’emergenza coronavirus. Dal 21 ottobre 1996, per la prima volta, non andranno in onda nuove puntate della trasmissione che ha fatto innamorare decine di milioni di telespettatori.

“Un Posto al Sole” si ferma: colpa del coronavirus

Ieri 3 aprile è andata in onda l’ultima puntata. Da lunedì, 6 aprile, la RAI trasmetterà le repliche della sedicesima serie del 2012. Così il set partenopeo chiude i battenti in attesa di tempi migliori. Purtroppo con l’emergenza coronavirus non è possibile effettuare nuove riprese. Registi e attori sono fermi dall’inizio di marzo.

Con le repliche, però, si avrà modo di rivivere la nascita della storia d’amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale sta vivendo una crisi molto seria. Si potranno apprezzare alcuni protagonisti che non si vedono da tempo. Ad esempio Cristiana Dell’Anna, poi diventata celebre con Gomorra. L’attrice giuglianese vestiva il doppio ruolo delle gemelle Michela e Manuela Cirillo. Rivedremo anche Michele Cesari che interpreta Tommaso Ferri e Cristiana D’Alberto nei panni di Greta Ferri.

Tanta l’amarezza espressa dagli attori. Patrizio Rispo, storico volto della serie, ha dichiarato: “Non era mai successo, ma qui tutto è cambiato in un mese”. Rammarico anche da parte di Maurizio Aiello: “Niente sarà più come prima. Le ultime riprese le abbiamo girate con le mascherine, tutti impauriti, mantenendo le distanze. Ora è il momento giusto per gli sceneggiatori come Paolo Terracciano per cambiare, perché niente sarà più come prima e noi tutti cambieremo almeno fino a quando non uscirà fuori un vaccino”.