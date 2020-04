Ambra trovata morta in casa dal marito: a vegliare il corpo il figlioletto di 3 anni

Si chiamava Ambra Ravanello e aveva solo 31 anni. E’ stata trovata morta in casa a Latisana, in Friuli. A vegliare il corpo senza vita della giovane il figlioletto di 3 anni. Originaria di San Michele al Tagliamento, Ambra lavorava come commessa e sarebbe stata stroncata da un malore improvviso.

Friuli, Ambra Ravanello morta in casa

A ritrovare il cadavere il fidanzato, Matteo Ceccato, che viveva con lei. Dopo pranzo, l’uomo è rientrato a casa e l’ha ritrovata riversa a terra. Non dava segni di vita. Vicino a lei il piccolo di appena 3 anni. Matteo ha immediatamente chiamato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Dipendente del gruppo Sme presso cui lavorava come commessa, sarebbe morta per un malore. In casa c’era anche il figlio piccolo di circa 3 anni.

Non è escluso che il Pm disponga accertamenti, anche se ieri sera tutto sembrava chiarito. Ambra Ravanello avrebbe accusato un malore che non le avrebbe lasciato scampo. Solo lo scorso 19 marzo aveva festeggiato il suo compleanno. Era una dipendente del gruppo SME. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e anche di San Michele, in provincia di Venezia, dov’è nata e cresciuta con la famiglia. Sembra escluso il coronavirus dalle cause di morte. La donna avrebbe subito un improvviso arresto cardiocircolatorio.