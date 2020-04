Coronavirus, bollettino Protezione Civile 3 aprile: trend stabile. 766 i decessi

C’è il nuovo bollettino della protezione Civile sull’andamento dell’epidemia da coronavirus. Oggi, 3 aprile, si registrano 4585 nuovi contagiati per un totale di 2.339 persone positive nella giornata di oggi (dato che si ottiene sottraendo ai tamponi positivi il numero dei guariti e dei deceduti). Negli ultimi tre giorni erano stati 2.107, 2.937 e 2.477 ieri. Diminuscono i ricoveri in terapia intensiva.

Bollettino coronavirus protezione civile 3 aprile

I dati sono stati forniti sempre dal capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa in diretta tv e social. Siamo ancora sul plateau, secondo gli epidemiologi. Il trend non è più in crescita ed è stabile. Cioè l’epidemia non sta avanzando nel nostro Paese ma non siamo ancora nella fase di discesa. Gravitiamo intorno al picco e aspettiamo di scendere.



Ancora alto intanto il numero dei decessi: sono 766 le persone infettate che non ce l’hanno fatta (ieri 760). Il totale delle persone morte ufficialmente sale a 14.681. Anche i guariti restano sugli stessi livelli e raggiungono quota 19758, per un aumento in 24 ore di 1480 unità (ieri erano guarite 1431 persone). Con i dati del bollettino del 3 aprile, dall’inizio del’epidemia, i positivi registrati dalla Protezione Civile salgono complessivamente a 119.827 unità.