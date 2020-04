Barbiere abusivo in garage e sette clienti in attesa: tutti denunciati

Catania. Aveva allestito la sua sale da barba in un garage. A fare la scoperta gli agenti delle Volanti della Questura durante un controllo sul rispetto dei provvedimenti anti Covid-19 nel rione di Librino.

Barbiere abusivo in garage e sette clienti in attesa

Come riporta Il Giornale della Sicilia, i poliziotti hanno trovato l’uomo mentre tagliava i capelli a un cliente ed altri sette, compresi minorenni, in attesa del loro turno senza neanche rispettare la distanza interpersonale.

I presenti avevano con sé le autocertificazioni in cui affermavano di essere usciti per farsi tagliare i capelli. Pertanto gli agenti li hanno sanzionati come prevede il decreto.

I vigili urbani, fatti intervenire sul posto dalla Questura, hanno provveduto a contestare al titolare dell’esercizio violazioni delle norme sul commercio e sulla sicurezza del luogo di lavoro. E hanno posto i sigilli al garage, sequestrandolo.