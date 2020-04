“Ho fame, papà non lavora più”: 12enne chiama il 112 e i carabinieri le fanno la spesa

“Ho fame, mio padre non lavora più, il frigorifero è vuoto, aiutateci vi prego”. E’ la richiesta di aiuto che una 12enne ha lanciato ai Carabinieri di Vergato, nell’Appennino bolognese.

12enne chiama i carabinieri

I militari, senza pensarci due volte, si sono recati nella sua abitazione e hanno riscontrato che la situazione era esattamente quella che descriveva l’adolescente.

Così i militari hanno raggiunto il supermercato più vicino e hanno fatto la spesa per lei e i suoi familiari. Il padre, unica fonte di reddito, ha infatti perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus.

La ragazza ha quindi preso “lo smartphone della madre, ormai privo di credito e chiamato il 112”, e i Carabinieri sono andati a fare la spesa e sono tornati “con una scorta di generi alimentari: latte, pasta, uova, farina, carne, biscotti, frutta, verdura e altri scatolati di vario genere”. La famiglia, commossa per il loro gesto di solidarietà, li ha ringraziati per aver accolto la richiesta di aiuto della figlia. Da parte loro, infine, i militari ricordano che “il numero unico di emergenza 112 e’ gratuito e a disposizione a qualsiasi ora del giorno e della notte per raccogliere richieste di aiuto”.