Milano, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Rho. Una coppia è stata trovata senza vita nella loro casa di Rho, in provincia di Milano. Un uomo di 38 anni e una donna di 52 anni sono stati trovati uccisi da un colpo di pistola alla testa.

Rho, coppia trovata morta in casa

La donna era separata, madre di due figli avuti dalla precedente relazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo i primi rilievi, propendono per l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.

A riportare la notizia del tragico ritrovamento è Il Giorno. A chiamare le forze dell’ordine è stata la madre dell’uomo, che da alcune ore non riusciva a mettersi in contatto con lui. I militari sono così intervenuti nell’abitazione di via Ticino a Rho, trovando i due corpi riversi sul divano in un lago di sangue. Il 38enne impugnava un revolver, detenuto illegalmente. Dai rilievi degli investigatori è appare plausibile che l’uomo abbia prima sparato alla donna per poi rivolgere la pistola contro se stesso e porre fine alla sua vita. Intanto è stata disposta l’autopsia sui corpi per fare luce sul caso.

(immagine di archivio)