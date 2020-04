Catena Whatsapp: “Dicono di distribuire kit tamponi ma sono armati”. La smentita del Comune di Castelvenere

Rapina a Castelvenere ad opera di finti dipendenti della regione che distribuirebbero kit tamponi. E’ questa l’ultima catena che circola su Whatsapp. Sono innumerevoli i messaggi fatti circolare ad arte in questi giorni di emergenza da Coronavirus. Molte di questi basati su fake news.

L’ultimo riguarda un comune nel beneventano dove si sarebbe verificata, secondo questo messaggio, una rapina ad una famiglia da parte di un uomo e una donna. L’avvertimento sta facendo il giro degli smartphone. “Stanno girando nel nostro territorio due uomini e una donna con tuta bianca, mascherina e una valigetta con un tesserino della regione Campania. Bussano alla gente e dicono che stanno distribuendo un kit tampone rapido a famiglia. SONO ARMATI!!! È già stata rapinata una famiglia nella campagna di Castelvenere. Hanno un furgoncino bianco. FATE GIRARE VELOCEMENTE QUESTO MESSAGGIO!”. Questo il testo del messaggio.

Rapina a Castelvenere: la smentita del comune

Il Comune di Castelvenere ha però smentito che ci sia stata una rapina. “Da informazioni assunte presso le forze dell’ordine non risulta alcuna rapina, né tentativo di rapina ai danni di cittadini di Castelvenere. In ogni caso se, come crediamo, dovesse trattarsi di notizie false che creano infondato allarmismo, si procederà a denunzia presso gli organi preposti” chiarisce l’ente comunale. Dunque si tratta dell’ennesima fake news che circola in queste settimane.

Certo, bisogna prestare attenzione in questi giorni a malintenzionati che potrebbero approfittare della situazione di emergenza. Ma al momento questo specifico caso non risulta alle forze dell’ordine beneventane.

