Conte firma nuovo decreto: prorogate misure restrittive fino al 13 aprile

Si conferma la proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile. Lo annuncia il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa questa sera. “Non siamo nella condizione di risparmiare i sacrifici a cui siete sottoposti. Il comitato tecnico scientifico ci dice che si iniziano a vedere gli effetti delle misure adottate ma non possiamo allentare le misure” ha detto il premier in conferenza stampa.

“Ho appena firmato il nuovo dpcm che proroga l’attuale regime delle misure così come disposte fino al 13 aprile. Noi ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo ma lo dobbiamo afferrare tutti. Se smettessimo di rispettare le regole, tutti gli sforzi fatti sarebbero vani, pagheremmo un prezzo altissimo perché oltre al costo economico, psicologico e sociale saremmo costretti a ripartire di nuovo e non ce lo possiamo permettere”.

Conte, nuovo decreto: proroga al 13 aprile

Conte fa un ulteriore invito a rispettare le misure restrittive. “Lo dobbiamo a tutti coloro che sono quotidianamente esposti – dice -. Mi dispiace che queste nuove misure capitano in un momento particolare, Pasqua. E’ un momento di pace e condivisone ma saremo purtroppo ad affrontare questi giorni con questo regime restrittivo. Questo sforzo ulteriore ci farà valutare una prospettiva. Nel momento in cui il consiglio degli esperti ce lo permetterà allenteremo le misure. Non vi posso dir il 14 aprile. Valuteremo la fase 2, quella di convivenza con il virus di adottare misure che portano all’allentamento delle misure per arrivare alla fase 3 che è l’uscita dall’emergenza, fase del rilancio della nostra vita sociale ed economica”.