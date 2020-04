Diretta Giuseppe Conte oggi 1 aprile: conferenza stampa alle 20.20

Diretta Giuseppe Conte oggi 1 aprile. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa sera, alle 20.20, terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi. L’appuntamento è come sempre ormai visibile su Facebook, alla pagina del premier.

Si ipotizza che il premier annuncerà la proroga di tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio dacoronavirus, fino al 13 aprile. Lo prevede una bozza, in via di elaborazione e suscettibile di modifiche, del dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare questa sera.

Diretta Giuseppe Conte oggi 1 aprile

La diretta del premier è visibile qui, alla sua pagina Facebook. La proroga varrà dal 4 aprile, alla scadenza delle precedenti misure, fino al giorno di Pasquetta. Vengono rinnovate tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali. Potrebbe esserci ancora una stretta per le attività sportive. Nella bozza ancora suscettibile a modifiche, si legge “non solo sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati ma anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”.

Nel passaggio invece centrale del nuovo Decreto (non ufficiale) in arrivo questa sera, fa sapere l’Adnkronos, si legge ancora “L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020”.

La conferenza stampa di questa sera arriva dopo l’incontro con i leader dei partiti di opposizione di centrodestra. Questi, nelle scorse settimane avevano lamentato il mancato coinvolgimento del Parlamento per affrontare l’emergenza. Le polemiche delle ultime ore invece sono state legate al sì del Viminale alla passeggiata con figlio, disabile o anziano, che ha mandato su tutte le furie i governatori delle Regioni, Attilio Fontana e Vincenzo De Luca in primis.

