Coronavirus in Campania, il focus sui dati: Napoli provincia la più colpita

È di 2.231 positivi, 148 deceduti e 107 guariti, il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Campania aggiornato alle 23.59 di ieri.

Coronavirus in Campania, il focus sui dati

La Regione Campania ha fatto il punto sulle province. Solo nella provincia di Napoli si contano 1.161 casi positivi, di cui 507 si registrano a Napoli Città e 654 in provincia. In quella di Salerno i positivi sono 360 mentre in provincia di Avellino ci sono 258 casi positivi.

A seguire c’è la provincia di Caserta con 238 casi positivi al Covid-19 e infine, la provincia di Benevento con soli 81 casi. Sono in fase di verifica da parte dell’Asl 133 tamponi. In Campania si registrano, inoltre, 148 deceduti e 107 guariti, di cui 38 totalmente guariti e 68 clinicamente guariti.

Dopo la circolare diramata dal Viminale e inviata ai prefetti dove si legge che è possibile fare camminate con i proprio figli con un solo genitore, e anche alla luce di questi dati, il governatore campano ha sottolineato che in Campania è vietato fare sia jogging che passeggiate sotto casa.