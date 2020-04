Pesce d’aprile per bambini: scherzi da fare ai più piccoli oggi 1 aprile

Pesce d’aprile per i bambini non solo per gli adulti. Oggi, 1 aprile, ci si può divertire facendo qualche scherzetto anche ai nostri piccoli. I bambini per definizione sono specialisti dello scherzo e avere una giornata dove è lecito prendersi un po’ in giro per loro è proprio una vera festa. Il classico pesce d’aprile, appeso di nascosto dietro la schiena del papà che sta uscendo per andare al lavoro, ai piccoli fa ridere da morire e anche noi grandi in questi momenti possiamo approfittarne per lasciarci un po’ andare. Allora riempiamo la nostra casa di pesci con il sorriso sulle labbra e cogliamo l’occasione per sorridere tutti insieme.

Sulla storia del pesce d’aprile ci sono diverse teorie e poche certezze. Prima che entrasse in vigore il calendario Gregoriano, nel 1582, si usava festeggiare il Capodanno il 1 aprile, una delle ipotesi più seguite fa risalire proprio a quell’epoca l’origine burlesca di questa data, dal momento che non tutti si abituarono alla modifica del calendario e continuarono a festeggiare il primo aprile come primo giorno dell’anno e vennero così sbeffeggiati come gli “sciocchi d’aprile”.

Si dice che in Francia alla Corte di Carlo IX molti cittadini contrari al cambiamento del Calendario continuarono a scambiare i regali di Capodanno all’inizio di aprile, fedeli alla vecchia tradizione. I più moderni cominciarono a prendersi gioco di loro, regalando pacchetti vuoti con dentro un biglietto con la scritta “poisson d’avril”: pesce d’aprile, in francese. Dalla Francia l’usanza si trasferì poi anche nel resto d’Europa per arrivare in Italia solo tra il 1860 e il 1880, dove attecchì inizialmente a Genova, nella zona del porto. Parlando di pesci è naturale, no?

Pesce d’aprile per bambini

Per fare qualche scherzetto ai nostri bambini, ci sono tante idee da realizzare in breve tempo:

scambiare i cioccolatini di pasqua con chicchi d’uva : scartiamo i cioccolatini e avvolgiamoci dentro l’uva;

: scartiamo i cioccolatini e avvolgiamoci dentro l’uva; cucire i calzini: cuciamo a metà due calzini vecchi, in modo che non sia possibile infilare il piede dentro, e osserviamo i bambini;

cuciamo a metà due calzini vecchi, in modo che non sia possibile infilare il piede dentro, e osserviamo i bambini; aggiungere i vermetti di gomma (le caramelle di gelatina) dentro un bicchiere di succo di frutta o dentro una mela;

(le caramelle di gelatina) dentro un bicchiere di succo di frutta o dentro una mela; nel cartone delle pizze , mettere tante verdure fresche da pinzimonio;

, mettere tante verdure fresche da pinzimonio; nelle scarpine dei bambini , mettere una pallottola di carta igienica sul fondo

, mettere una pallottola di carta igienica sul fondo Biscotti al dentifricio: mettere il dentifricio tra due biscotti

un uovo un po’ dolce: Sotto yogurt, sopra pesca sciroppata. Una colazione deliziosa